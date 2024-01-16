Харків знову під ракетними ударами РФ: є поранені

За попередніми даними, окупанти завдали ударів по Харкову із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.
Пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", – лаконічно повідомив він.
"Окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", – додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією монітирингових чатів, російські окупанти завдали ударів по Харкову із ЗРК С-300 з території Бєлгородщини.
Пізніше Терехов уточнив, що росіяни завдали ударів по центру міста – саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, а навпаки – розташована житлова забудова.
"ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених", – сказав мер Харкова.
Голова ОВА Синєгубов уточнив, що станом на 22:06 медики надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан - легкий. Є також пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
UPD 22:45
"Унаслідок ударів РФ по середмістю Харкова - 16 постраждалих. 2 жінки - у тяжкому стані", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Раніше американський генерал Бен Годжес оцінив, чи існує загроза російського наступу на Харків.
Нагадаємо, The Telegraph з посиланням на власні джерела повідомило, що нібито Росія може розпочати новий наступ під Харковом.
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