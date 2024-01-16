Харків знову під ракетними ударами РФ: є поранені

За попередніми даними, окупанти завдали ударів по Харкову із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні", – лаконічно повідомив він.

"Окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", – додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією монітирингових чатів, російські окупанти завдали ударів по Харкову із ЗРК С-300 з території Бєлгородщини.

Пізніше Терехов уточнив, що росіяни завдали ударів по центру міста – саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, а навпаки – розташована житлова забудова.

"ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених", – сказав мер Харкова.

Голова ОВА Синєгубов уточнив, що станом на 22:06 медики надають допомогу чотирьом постраждалим, їхній стан - легкий. Є також пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

UPD 22:45

"Унаслідок ударів РФ по середмістю Харкова - 16 постраждалих. 2 жінки - у тяжкому стані", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.