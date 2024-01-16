Харьков снова под ракетными ударами РФ: есть раненые

По предварительным данным, оккупанты нанесли удары по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской обл.
Поздним вечером 16 января российские оккупанты снова обстреляли Харьков.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", – лаконично сообщил он.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации мониторинговых чатов, российские оккупанты нанесли удары по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородщины.
Позже Терехов уточнил, что россияне нанесли удары по центру города – именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, а наоборот – находится жилая застройка.
"ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых", – сказал мэр Харькова.
Глава ОВА Синегубов уточнил, что по состоянию на 22:06 медики оказывают помощь четверым пострадавшим, их состояние - легкое. Есть также повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.
UPD 22:45
"В результате ударов РФ по центру Харькова - 16 пострадавших. 2 женщины - в тяжелом состоянии", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ранее американский генерал Бен Ходжес оценил, существует ли угроза российского наступления на Харьков.
Напомним, The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что якобы Россия может начать новое наступление под Харьковом.
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