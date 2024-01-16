Харьков снова под ракетными ударами РФ: есть раненые

По предварительным данным, оккупанты нанесли удары по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской обл.

Поздним вечером 16 января российские оккупанты снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", – лаконично сообщил он.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации мониторинговых чатов, российские оккупанты нанесли удары по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородщины.

Позже Терехов уточнил, что россияне нанесли удары по центру города – именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, а наоборот – находится жилая застройка.

"ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых", – сказал мэр Харькова.

Глава ОВА Синегубов уточнил, что по состоянию на 22:06 медики оказывают помощь четверым пострадавшим, их состояние - легкое. Есть также повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

UPD 22:45

"В результате ударов РФ по центру Харькова - 16 пострадавших. 2 женщины - в тяжелом состоянии", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.