Речь идет о 60 млрд для Украины: Байден встретится с членами обеих палат Конгресса

В среду, 17 января, президент США Джо Байден планирует встретиться с членами обеих палат Конгресса. В частности, речь пойдет о важности принятия его запроса относительно 60 млрд в поддержку Украины.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ".

"Завтра президент Байден примет в Белом доме лидеров Конгресса – как Сената, так и Палаты представителей, а также лидеров ключевых комитетов и высокопоставленных членов, чтобы обсудить критическую важность (принятие – ред.) его запроса с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", – сказала спикер.

Также известно, что продолжаются переговоры о двустороннем соглашении между республиканцами и демократами о миграционной реформе, необходимом для разблокирования дальнейшей помощи Украине. Как утверждает Жан-Пьер, переговоры развиваются в правильном направлении.

Представительница Белого дома в очередной раз подчеркнула, что эти вопросы должны быть решены как можно скорее. Она призвала Конгресс не медлить.

Напомним, у Байдена поддерживают конфискацию активов РФ для Украины.

Читайте также: