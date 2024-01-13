Байден назвал нынешние события в мире переломным моментом

Президент США, что события, которые сейчас происходят в мире, в частности, война России против Украины, являются частью переломного момента в истории, когда необходимо усиливать альянсы и отношения с партнерами.

Об этом во время общения с журналистами заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии», — сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что угрозы для демократии носят разные характеры.

«Президент верит во внешнюю политику, усиливающую наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, признающая, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство жизненно важно для решения некоторых из этих проблем», — отметил представитель Совета нацбезопасности США.

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В этом контексте он выразил уверенность, что внешняя политика Соединенных Штатов останется активной, как и в предыдущие три года работы администрации Байдена.

Напомним, представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 января заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки. По его словам, цель Вашингтона – помочь Киеву "встать на собственные ноги".

Между тем, президент США Джо Байден после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.

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