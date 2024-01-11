Зеленский сообщил, возможна ли пауза в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паузы в начавшейся Кремлем войне не будет. Если России дать паузу, то она пойдет на пользу только ей – но отнюдь не Украине.

Об этом глава государства заявил после переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По его словам, пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне, это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Украинский лидер подчеркивает, что эта пауза – это будет помощь Москве.

"Мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает. Мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Идут большие закупки из Ирана дронов, а также они договариваются о ракетах. Пока договоренностей они не достигли, а также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские составы пустовали после начала полномасштабного вторжения в Украину. Именно поэтому эта пауза – это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им.

"Они не успевают. Да, вы правы — мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть. Дать два-три года России — она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине. Поэтому пауз в пользу России точно не будет", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления об угрозе "заморозки" войны с РФ. По его словам, сейчас западные союзники не давят на Украину по поводу "заморозки" конфликта.

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