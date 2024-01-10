Угроза "заморозки" войны: Зеленский прокомментировал

Президент отмечает, что давления от союзников пока нет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники не давят на Украину по поводу "заморозки" конфликта.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий, все же, это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращения нашей борьбы. По этому поводу давления нет. Пока нет", — сказал глава. государства.

Зеленский подчеркнул, что "есть разные голоса, и есть разные обсуждения в медиа". Впрочем, по словам президента, партнеры официально еще не готовы нам давать ответные сигналы.

Глава государства также подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин не готов останавливаться перед целью полной оккупации Украины. Неуверенность и нерешительность западных союзников относительно помощи Украине только придает ему уверенность.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, возможно ли "заморозка" войны с Россией. По его словам, прекращение боевых действий нужно властям РФ для того, чтобы получить оперативную паузу и нарастить собственное военное производство. После этого война продолжится.

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