Загроза "замороження" війни: Зеленський прокоментував

Президент наголошує, що тиску від союзників наразі немає.

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні союзники не тиснуть на Україну щодо "замороження" конфлікту.

Про це він сказав під час пресконференції з литовським лідером Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

"Жодного тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я би не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що немає", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "є різні голоси, і є різні обговорення у медіа". Втім, за словами президента, партнери офіційно ще не готові нам давати відповідні сигнали.

Глава держави також наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін не готовий зупинятися перед метою повної окупації України. Натомість невпевненість та нерішучість західних союзників щодо допомоги Україні тільки додає йому впевненості.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи можливе "замороження" війни з Росією. За його словами, припинення бойових дій потрібне владі РФ для того, щоб отримати оперативну паузу і наростити власне військове виробництво. Після цього війна продовжиться.

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