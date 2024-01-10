У Чехії проросійська партія вимагає припинити допомогу ЗСУ: Міноборони різко відповіло

У Чехії розгорівся скандал на тлі закликів проросійських сил до припинення допомоги Україні.

У Чехії керівники позапарламентської правопопулістської та проросійської партії PRO, представник антиурядового об'єднання "Чеська Республіка проти бідності" Йіндржих Райхл заявив, що Прага не повинна надавати військову допомогу Україні. Мовляв, це не відповідає національним інтересам країни.

Про це повідомляє видання ČTK.

Зазначається, що напередодні у Палаті представників обговорювали петиції антиурядового об'єднання, в якій містяться вимоги "припинити риторику про те, що Чехія перебуває у стані війни", а також припинити постачання військової техніки в Україну.

Позиція партії PRO

Йіндржих Райхл та інші представники політичної сили заявили про необхідність "дипломатичного та мирного вирішення конфлікту". За словами політика, твердження про те, що в Україні воюють, зокрема, і за Чехію, не відповідають дійсності.

"Це брехня, це чиста маніпуляція... Щодня, коли війна в Україні затягується, відбувається більше страждань, більше непотрібних смертей, більше непотрібного кровопролиття та більше економічних втрат, а також подальше погіршення позиції України у переговорах про можливий мир", - сказав він.

Читайте провідні новини дня:

Відповідь Міноборони Чехії

Заступник міністра оборони Чехії Ян Йіреш зауважує, що "пан Райхл дуже гучний, але дуже часто каже дурниці".

Представник оборонного відомства заявив, що без західної допомоги російські окупаційні війська могли б дійти до Ужгорода. Адже з Кремля неодноразово лунали заяви про те, що РФ воює "проти всього Заходу", а отже, і проти Чехії, наголосив представник Міноборони.

"Не викликає сумнівів те, що якби ми від початку не підтримали у військовому плані Україну - Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, то російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді", - зауважив він.

За словами Йіреша, що рішення про припинення війни повністю залежить від агресорки Росії та її диктатора Володимира Путіна. При цьому незалежність України відповідає національним інтересам Чехії, заявив політик.

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити її незалежність", - зауважив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел розкритикував "втому від війни" у Європі. Адже, з його слів, тут її не відчувають так, як в Україні. Чеський лідер наголошує, що допомога Україні є нашим (чеським - Ред.) інтересом.

Читайте також: