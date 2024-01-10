Окупанти мають великі проблеми на Херсонщині: в ISW повідомили деталі

Зокрема, загарбники не мають достатньої кількості РЕБів для боротьби з тою кількістю українських безпілотників, які діють у цьому районі.

Російські окупанти на лівобережжі Херсонщини скаржаться на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, ППО, вогневу підтримку та РЕБ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 10 січня.

Росіяни надалі скаржаться на постійні проблеми з військовим командуванням і зв’язком, які погіршують боєздатність окупантів на лівому березі Херсонської області.

Відомий пов’язаний з Кремлем російський воєнний блогер стверджував, що командири рідше віддавали накази підрозділам проводити руйнівні штурми за останні два місяці. Це сталося після того, як командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський замінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угруповання військ "Дніпро".

Блогер стверджував, що водночас багато проблем зберігаються і погіршуються. Так, окупанти, які діють поблизу Кринок на Херсонщині, не можуть поцілити в українські літаки та гелікоптери, оскільки командування не дає своєчасного дозволу на збиття цілей.

Повідомляється також, що російські командири потребують по кілька годин для схвалення артилерійських ударів. Вони вимагають від підрозділів надіслати координати цілей і відео- чи фотопідтвердження, перш ніж схвалювати удари.

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Окрім того, за даними російського воєнкора, окупанти не мають достатньої кількості систем РЕБ для боротьби з тою кількістю українських безпілотників, які діють у цьому районі.

Інший російський мілітарі-блогер закликав війська загарбників припинити переміщення техніки до Кринок та прилеглих районів, оскільки Сили оборони України знищують там до 90% техніки окупантів.

Як повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець, частини 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія, Південний військовий округ) які дислоковані на південний схід від Кринок, буквально "горять бажанням" вести сильні виснажливі атаки. Машовець припускає, що командування цього полку досі покладається на виснажливі фронтальні атаки як на улюблену тактику.

У звіті повідомляється, що російські війська, особливо частини 104-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), зазнали значних втрат під час операцій під Кринками.

"ISW постійно спостерігає за скаргами росіян на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, протиповітряну оборону, вогневу підтримку та РЕБ від листопада 2023 року, але продовжує оцінювати, що ці повідомлення про тактичні проблеми не завжди призводять до значних оперативних наслідків", – повідомили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 8 січня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що зазнавши суттєвих втрат у бронетехніці, окупанти активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

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