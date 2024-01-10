Росіяни заявили про спробу БПЛА-атаки по Саратовській області

Зауважимо, в цьому регіоні поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром.

В Міноборони Росії заявили про збиття безпілотника в ніч проти 10 січня над Саратовською областю.

Про це йдеться в повідомленні відомства в Мережі.

У Міноборони стверджують, що вночі було "припинено спробу київського режиму" влаштувати атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Саратовської області", – переконують у російському відомстві.

Зауважимо, що в Саратовській області поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром. Від лютого 2022 року росіяни використовують його для авіаатак по Україні.

Окрім того, за інформацією з "Вікіпедії", на авіабазі в Енгельсі розташований пункт управління (військова частина 06987) та авіаційна група: чотири авіаційних ескадрильї – 16 літаків Ту-160, 18 літаків Ту-95МС.

До слова, 9 січня росіяни заявили про збиття невідомого безпілотника в Курській області.

Читайте також: