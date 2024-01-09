В Курській області біля АЕС впали декілька дронів - росЗМІ

Згодом з’явилася ще інформація про “знищення чотирьох” дронів.

Російські окупанти вдень 9 січня заявили про збиття в Курсійській області невідомого безпілотника. Пропагандисти традиційно обвинувачують в запуску дрона Україну.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, один з безпілотників був збитий над Курчатівським районом Курської області. Там розташована місцева АЕС.

Згодом з’явилася ще інформація про “знищення чотирьох” дронів над Курською областю, ще два над Орловською.

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч може бути вироблено навіть більше, ніж мільйон дронів.

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