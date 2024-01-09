Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Курской области возле АЭС упали несколько дронов — росСМП

В Курской области возле АЭС упали несколько дронов — росСМП

Фото: Википедия

Впоследствии появилась еще информация об "уничтожении четырех" дронов.

Российские оккупанты днем 9 января заявили о сбитии в Курсийской области неизвестного беспилотника. Пропагандисты традиционно обвиняют в запуске дрона Украину.

Об этом пишут росСМИ

Как отмечается, один из беспилотников был сбит над Курчатовским районом Курской области. Там расположена местная АЭС.

Впоследствии появилась еще информация об уничтожении четырех дронов над Курской областью, еще двух над Орловской.

Напомним, что в Украине в этом году может быть произведено даже более миллиона дронов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация