Танцовщица честно призналась, действительно ли в их отношениях с возлюбленным не все хорошо.

Участница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем, Иваном Хомячуком.

К слову, знаменитость встретилась на одном из светских мероприятий с Соломией Витвицкой. Ведущая попросила Гвоздеву прокомментировать загадочный пост, где танцовщица сделала неоднозначный намек о проблемах в отношениях, и поинтересовалась, все ли у нее хорошо в браке.

Илона Гвоздева и Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона не стала избегать вопроса, а честно ответила, что слухи о разводе не соответствуют действительности. Танцовщица заверила, что в их отношениях с мужем все хорошо.

"Все хорошо. Живы и здоровы. Все нормально у нас", – ответила хореограф.

Отметим, слухи о проблемах в браке Илоны Гвоздевой появились после ее неоднозначного поста. Знаменитость заговорила о счастье в личной жизни, которого на самом деле может не быть или его можно разрушить за мгновение. Тогда многие поклонники танцовщицы предположили, что она таким образом намекнула на серьезные проблемы в отношениях с возлюбленным.

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