Илона Гвоздева намекнула на проблемы в отношениях с мужем: "Может и не было счастья"

Участница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева озадачила фанов новым постом в Instagram, в котором намекнула на проблемы в браке.

Артистка разместила кадр, на котором запечатлена во время того, как смотрит куда-то вдаль. Под этим фото Гвоздева поразмыслила о том, что женщины любят придумывать сказочный мир, которого на самом деле не существует. И что счастье, которое строишь годами, иногда может быть только иллюзией:

"Счастье можно годами выстраивать, а разрушить можно за мгновение! А может все так только казалось? Может и не было того счастья, просто так казалось, просто это была привычка и так было комфортно?! Как часто мы, женщины, можем придумывать сказочный мир, которого нет на самом деле?! А зачем тогда так много сказок и кино о золушках, принцессах и так далее?" – оставила двузначный пост в фотоблоге танцовщица.

Илона Гвоздева озадачила новым постом / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Вместе с тем Гвоздева честно призналась, что "устала быть сильной женщиной" и хотела бы почувствовать себя Золушкой.

Этим сообщением Гвоздева озадачила своих поклонников. Они выразили надежду, что в ее отношениях с мужем все хорошо и это не намек на развод:

Пост неясен, всегда транслируете семейную идиллию и здесь такое пишете… Надеюсь, у вас все хорошо

Это стресс из-за войны. Но лучше быть сильной, чем одинокой. Не совершайте ошибок

Илона, надеюсь, у вас все хорошо

Мне кажется, Золушка была сильной

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, что в результате самой масштабной комбинированной ракетной атаки Киева 2 января обломком был поврежден дом Илоны Гвоздевой. Артистка показала выбитые окна и поваленные провода во дворе ее жилья.

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