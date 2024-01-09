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Умер народный артист Украины Виталий Белоножко

Умер народный артист Украины Виталий Белоножко

Умер народный артист Украины Виталий Белоножко

Виталий Белоножко

Певца не стало в возрасте 70 лет.

Умер известный украинский певец, народный артист Украины Виталий Белоножко.

Печальную новость сообщили на официальной странице Facebook Бурынского городского совета. К слову, именно оттуда был родом музыкант.

Сердце Виталия Васильевича перестало биться на 71 году жизни. Еще летом прошлого года исполнитель отпраздновал свой юбилей. Причина смерти пока неизвестна.

Виталий Белоножко / ©
Виталий Белоножко

"Ушел в засветы наш земляк, непревзойденный певец "Мелодии двух сердец" — Виталий Белоножко... Еще летом мы поздравляли Виталия Васильевича с юбилеем, в воспоминаниях вместе погружались в мир его слободского детства, желали благополучия, приглашали в гости в Бурынским край, радовались его поздравлением земляков…", — говорится в сообщении.

Виталий Белоножко с женой / ©
Виталий Белоножко с женой

Отметим, Виталий Белоножко – известный украинский певец, народный артист Украины, который начал свою деятельность в далеком 1981 году. Исполнитель прославился тем, что вместе со своей супругой Светланой Белоножко основал международный фестиваль "Мелодия двух сердец". В творчестве музыканта насчитывается 12 аудиокассет и шесть компакт-дисков. Самые популярные его композиции – "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" и другие.

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