Помер народний артист України Віталій Білоножко

Співака не стало у віці 70 років.

Помер відомий український співак, народний артист України Віталій Білоножко.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook Буринської міської ради. До слова, саме звідти був родом музикант.

Серце Віталія Васильовича припинило битися на 71 році життя. Ще влітку минулого року виконавець відсвяткував свій ювілей. Причина смерті наразі невідома.

Віталій Білоножко

"Пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак "Мелодії двох сердець" – Віталій Білоножко…Ще влітку ми вітали Віталія Васильовича із ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали гараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…", - йдеться в повідомленні.

Віталій Білоножко з дружиною

Зазначимо, Віталій Білоножко – відомий український співак, народний артист України, який розпочав свою діяльність далекого 1981 року. Виконавець прославився тим, що разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко заснував міжнародний фестиваль "Мелодія двох сердець". У творчості музиканта налічується 12 аудіокасет та шість компакт-дисків. Найвідоміші його композиції – "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" та інші.

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