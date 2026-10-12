КНДР снова запустила баллистику в сторону Японского моря

Северная Корея в понедельник совершила очередной ракетный запуск / © Associated Press

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Запуск баллистического вооружения стал уже четвертым ракетным испытанием Пхеньяна, осуществленным за последний месяц.

Об этом сообщило издание Yonhap.

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Объединенный штаб Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) опубликовал предупреждение после 9:20 утра по корейскому времени о том, что Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Восточного (Японского) моря.

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Через несколько минут после этого Министерство обороны Японии обнародовало подобное предупреждение, в котором говорилось, что обнаруженный объект, вероятно, «является баллистической ракетой».

Япония также предупредила суда в море о необходимости быть осторожными из-за возможного падения обломков.

Напомним, Северная Корея 20 сентября запустила две баллистические ракеты малой дальности, которые, по оценке аналитиков, могут быть модификациями семейства KN-23. Министерство обороны Японии сообщило, что первая ракета пролетела около 440 км и поднялась на высоту 60 км. Вторая преодолела 590 км и достигла высоты 70 км. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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