КНДР испытывает новую версию KN-23: ракеты полетели по необычной траектории

Ракета КНДР (иллюстративная фотография) / © Associated Press

Реклама

20 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, которые, по оценке аналитиков, могут быть модификациями семейства KN-23.

Об этом пишет издание Janes.

Реклама

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты стартовали с района Вонсан на восточном побережье КНДР в направлении Японского моря. Первый запуск состоялся примерно в 15:00 по местному времени, второй – в 17:50.

Реклама

Министерство обороны Японии сообщило, что первая ракета пролетела около 440 км и поднялась на высоту 60 км. Вторая преодолела 590 км и достигла высоты 70 км. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По оценке Janes, характеристики полета указывают, что ракеты, вероятно, принадлежат к семейству северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23. В то же время, официально тип испытуемых ракет не называли.

Предыдущие испытания KN-23 демонстрировали дальность полета до 690 км, при этом ракеты двигались на относительно низких высотах примерно от 37 до 60 км.

Однако ракеты, запущенные 20 сентября, летели по более высоким траекториям. Это может свидетельствовать об испытаниях модифицированного варианта KN-23, другой конфигурации полезной нагрузки или нового профиля полета.

Реклама

Схожие характеристики продемонстрировала и неустановленная баллистическая ракета малой дальности, которую КНДР запустила 12 августа. Она пролетела около 690 км и поднялась на высоту до 90 км. Не исключено, что она также являлась одной из модификаций KN-23.

Ранее мы писали, что рабочие из Северной Кореи уже давно работают в РФ как дешевая рабочая сила, а почти всю их зарплату напрямую получает режим Ким Чен Ина. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину в России резко возросло количество работников-северокорейцев. Большинство из них вовлечены в производство дронов.

Новости партнеров