КНДР випробовує нову версію KN-23: ракети полетіли за незвичною траєкторією

Ракета КНДР (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Північна Корея 20 вересня запустила дві балістичні ракети малої дальності, які, за оцінкою аналітиків, можуть бути модифікаціями сімейства KN-23.

Про це пише видання Janes.

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За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети стартували з району Вонсан на східному узбережжі КНДР у напрямку Японського моря. Перший запуск відбувся приблизно о 15:00 за місцевим часом, другий — о 17:50.

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Міністерство оборони Японії повідомило, що перша ракета пролетіла близько 440 км і піднялася на висоту 60 км. Друга подолала 590 км та досягла висоти 70 км. Обидві впали за межами виключної економічної зони Японії.

За оцінкою Janes, характеристики польоту вказують, що ракети, ймовірно, належать до сімейства північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23. Водночас офіційно тип випробуваних ракет не називали.

Попередні випробування KN-23 демонстрували дальність польоту до 690 км, при цьому ракети рухалися на відносно низьких висотах — приблизно від 37 до 60 км.

Однак ракети, запущені 20 вересня, летіли за вищими траєкторіями. Це може свідчити про випробування модифікованого варіанта KN-23, іншої конфігурації корисного навантаження або нового профілю польоту.

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Схожі характеристики продемонструвала й невстановлена балістична ракета малої дальності, яку КНДР запустила 12 серпня. Вона пролетіла близько 690 км і піднялася на висоту до 90 км. Не виключено, що вона також була однією з модифікацій KN-23.

Раніше ми писали, що робітники з Північної Кореї вже давно працюють в РФ як дешева робоча сила, а майже всю їхню зарплату напряму отримує режим Кім Чен Ина. Проте рісля початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії різко зросла кількість працівників-північнокорейців. Більшість з них залучені до виробництва дронів.

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