«Шахеди» руками «рабів»: тисячі північнокорейців збирають дрони для Путіна

Не лише солдати: РФ завезла з КНДР 25 тисяч робітників, щоб збирати дрони / © Associated Press

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Робітники з Північної Кореї вже давно працюють в РФ як дешева робоча сила, а майже всю їхню зарплату напряму отримує режим Кім Чен Ина. Проте рісля початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії різко зросла кількість працівників-північнокорейців. Більшість з них залучені до виробництва дронів.

Про це пише Голос Америки з посиланням на звіт Команди з моніторингу багатосторонніх санкцій (MSMT) — міжнародної організації, яка займається моніторингом уникнення санкцій, запроваджених проти КНДР.

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За даними команди, на кінець 2025 року кількість робітників з КНДР у Росії сягала близько 30 тисяч осіб.

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Зазначається, що північнокорейські робітники забезпечують робочу силу у російській спеціальній економічній зоні (СЕЗ) «Алабуга». Саме там збирають дрони для того, щоб потім тероризувати ними мирні українські міста і села.

За даними моніторингової команди, в «Алабузі» на виробництві дронів нині задіяно до 25 тисяч північнокорейців. У 2022 році Росія запустила в «Алабузі» виробництво ударних Shahed-131 і Shahed-136. Нині завод випускає «Герані» та безпілотники-приманки «Гербера». У 2025 році Росія збудувала в СЕЗ «Алабуга» величезний житловий комплекс для розміщення іноземних працівників.

Робітників з КНДР оформлюють в Росії за студентськими й туристичними візами

У виданні з’ясували, Росія та КНДР створили систему, яка дозволяє обходити міжнародні санкції та приховувати реальні масштаби присутності північнокорейських працівників. Замість робочих дозволів росіяни дають північним корейцям студентські та туристичні візи.

Зазначається, що у 2025 році майже всі північнокорейські працівники в’їжджали до Росії саме за студентськими візами.

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У листопаді 2025 року Міністерство оборони України повідомило, що Росія зобов’язалася встановити погодинну оплату праці північнокорейських робітників приблизно у розмірі 2,5 долара США, які працюватимуть щонайменше 12 годин на день.

Таким чином, кожен північнокорейський робітник у Росії отримує в середньому близько 625 доларів США на місяць, що становить близько 7500 доларів на рік. Проте, майже вся ця заробітна плата віддається режиму Кім Чен Ина у Північній Кореї. Але корейці настільки живуть у злиднях, що раді навіть такому мізеру, що їм дістається.

Нагадаємо, днями диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір Пхеньяна й надалі поглиблювати відносини з Росією та висловив підтримку Москві на тлі війни проти України.

За інформацією ВВС, Кім Чен Ин знову відправить війська для Путіна.

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Також у ГУР розповідали, що КНДР відправила до Курщини сотні операторів дронів.

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