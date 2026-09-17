Ядерний арсенал Кім Чен Ина: скільки боєзарядів має КНДР і чим може дістати США

Зброя КНДР (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Північна Корея за останні роки суттєво наростила свій ядерний арсенал і вже має не лише атомні, а й термоядерні заряди та міжконтинентальні ракети, здатні потенційно уражати цілі на території США.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Реклама

За більшістю оцінок, нині КНДР має близько 60 зібраних і готових до застосування ядерних боєзарядів — приблизно утричі більше, ніж у 2022 році. Водночас у Міністерстві оборони Південної Кореї припускають, що загальний арсенал Пхеньяна може становити від 80 до 120 зарядів.

Реклама

Частина з них, імовірно, є термоядерними. Наявність такої зброї Північна Корея оголосила ще у 2017 році, коли під час підземного випробування було зафіксовано вибух потужністю понад 100 кілотонн.

Для порівняння, перше ядерне випробування КНДР 2006 року оцінювали лише приблизно у 0,5 кілотонни.

Як КНДР отримала ядерні технології

Історію розвитку північнокорейської ядерної програми пов’язують, зокрема, з нелегальними поставками технологій через мережу пакистанського фізика Абдула Кадира Хана, який відіграв ключову роль у створенні ядерної зброї Пакистану.

Водночас залишається питання, завдяки яким саме технологіям Пхеньян зміг перейти від простіших ядерних зарядів до термоядерних.

Реклама

Окремо ГУР МО України раніше повідомляло, що за участь північнокорейських військових у війні проти України Пхеньян отримує від Росії ядерні технології. Йдеться, зокрема, про рішення у сфері тактичної ядерної зброї та запуску балістичних ракет із підводних човнів.

Які ракети КНДР можуть нести ядерну зброю

Важливою частиною ядерного потенціалу КНДР залишаються засоби доставки.

Вся територія Південної Кореї перебуває у зоні досяжності балістичних ракет KN-23. Їхня рання версія Hwasong-11A мала дальність приблизно 450–690 км.

У Defence Express зазначають, що конструктивно KN-23 має схожість із російською ракетою 9М723 комплексу «Іскандер». Нині такі ракети КНДР також масово виробляє для Росії.

Реклама

Найпотужнішим засобом доставки у північнокорейському арсеналі вважають міжконтинентальну твердопаливну ракету Hwasong-19. За оцінками, її дальності достатньо для ураження цілей у будь-якій точці континентальної території США.

Також у КНДР є рідиннопаливна міжконтинентальна Hwasong-17.

У Defence Express звертають увагу на конструктивну схожість цих систем із російськими «Ярсом» та «Сарматом». Водночас пряме походження окремих технологій залишається предметом оцінок, а не встановленим фактом.

Експерти також звертають увагу на високу успішність північнокорейських випробувань міжконтинентальних ракет, що може свідчити про використання вже відпрацьованих технологічних рішень.

Раніше повідомлялось, що Північнокорейські військові можуть замінити частину російських підрозділів на Сумському або Харківському напрямках, щоб РФ перекинула сили до Лимана, повідомляє ISW. За даними аналітиків, окремі офіцери КНДР уже могли діяти поблизу кордону для розвідки та отримання досвіду.

Новини партнерів