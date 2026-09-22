Ветеринары назвали самое неподходящее место для кошачьего туалета

Кот выходит из лотка / © Credits

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Если вам не удалось приучить кота ходить в унитаз, туалетный лоток станет неизбежным атрибутом жизни с пушистым питомцем. Найти подходящее место для лотка — такое, чтобы наполнитель не разносился по всему дому, но в то же время чтобы кот охотно им пользовался, — бывает непросто.

Ветеринарный врач поделился с Good Housekeeping советами о том, где лучше всего разместить туалет для кошки в вашем доме.

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Лучшее место для кошачьего туалета

Не стоит зацикливаться на типе комнаты, в которой вы ставите лоток. Вместо этого обратите внимание на то, как часто этой комнатой пользуются люди.

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Лучшее место для туалета — это тихий уголок, где мало ходят, нет лишнего шума или стресса и куда кошка может легко добраться, но куда нет доступа детям или гостям.

Обычно такими местами являются подвалы и ванные комнаты. Ванные комнаты — отличный вариант, поскольку пол там легко мыть, а интенсивность движения людей обычно низкая. Подвалы имеют схожие преимущества (больше уединения), но эксперт отмечает, что размещение лотка в подвале может создать определенные проблемы.

Если у кота есть проблемы с передвижением, то необходимость подниматься по лестнице может стать непредвиденным препятствием, с которым ему лучше не сталкиваться.

Если в вашем доме есть мыши, они могут проявить интерес к содержимому лотка. Хотя подвал может быть идеальным местом, существует риск, что хозяева перестанут следить за повадками кошки и упустят тревожные сигналы, связанные с мочеиспусканием или дефекацией.

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Самое неподходящее место для кошачьего туалета

Худшее место для лотка — это зона с высокой проходимостью и постоянным движением людей, например, кухня. Там кот может отвлечься или испугаться; к тому же возникает риск перекрестного загрязнения. Размещать, по сути, туалет посреди кухни — не лучшая идея.

Спальни тоже не всегда являются удачным вариантом, хотя там обычно меньше людей, чем в других частях дома. В спальне может появиться неприятный запах, если кот «промахнется» мимо лотка. К тому же, если закрыть дверь спальни, кот может оказаться снаружи и лишиться доступа к своему туалету.

Медицинские аспекты

Вы, наверное, слышали, что беременным не стоит убирать кошачий туалет. Это дельный совет, который касается и других людей с состояниями, требующими особого внимания к здоровью.

В отличие от нас — мы ходим в туалет и не прикасаемся к отходам руками, — в случае с котом вам приходится убирать их вручную. Даже если вы используете перчатки, лучше избегать действий, которые могут создать лишний риск контакта с загрязнениями для беременных или людей с ослабленным иммунитетом.

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Также при выборе места для лотка следует учитывать состояние здоровья самого кота. Это особенно важно, если у вашего питомца были проблемы с мочевыводящими путями (например, заболевания нижних отделов мочевыводящих путей), от которых часто страдают кастрированные коты. Не ставьте лоток там, где кот может легко испытать стресс, — например, в детской комнате или в месте, где люди собираются для общения, ведь стресс может спровоцировать рецидив инфекции.

Кроме того, не допускайте ошибки, устанавливая дома слишком мало лотков. У кошки должно быть больше одного лотка. Расчет прост: возьмите количество кошек в доме и прибавьте единицу — это и будет оптимальное количество лотков.

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