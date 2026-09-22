Может ли внешность лидера свидетельствовать о его способности начать войну? / © Credits

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Может ли внешность политика хоть что-то рассказать о его поведении на мировой арене — именно этот вопрос исследовал политолог Росс Миллер. Его команда обратила внимание на так называемое соотношение ширины лица к его высоте — показатель, который рассчитывается по пропорциям между скулами и вертикальной частью лица, об этом сообщило издание PsyPost.

Предыдущие исследования уже показывали, что более широкие пропорции лица коррелируют с более агрессивным поведением в определенных ситуациях. Теперь исследователи решили проверить, может ли такая особенность быть связана с реальными решениями мировых лидеров об применении военной силы.

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Что показало исследование

Миллер проанализировал данные о 1761 лидере из 174 стран за период с 1947 по 2010 год. Для каждого из них пытались найти качественные фотографии, на которых человек смотрит прямо в камеру с нейтральным выражением лица. Затем с помощью цифровых методов измеряли пропорции и сравнивали результаты с исторической базой данных о международных военных конфликтах.

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Исследователи также учли ряд других факторов, таких как военная мощь страны, географическая близость потенциальных противников, политический режим, возраст и пол лидера.

Оказалось, что руководители с более высоким соотношением ширины лица к его высоте чаще становились инициаторами международных конфликтов. Наиболее заметной эта связь была в начале пребывания у власти. По расчетам исследователей, в первый год руководители с более широкими пропорциями лица примерно в три раза чаще инициировали конфликт, чем лидеры с более низким показателем.

Однако здесь есть важный нюанс: войны и серьёзные международные военные столкновения происходят относительно редко. Поэтому даже тройное увеличение относительной вероятности не означает высокую абсолютную вероятности войны.

Почему эффект сильнее в начале срока полномочий

Одна из самых интересных деталей исследования — время. Связь между пропорциями лица и конфликтностью постепенно ослабевала по мере пребывания политика у власти. Примерно к третьему году разница между группами становилась значительно меньше.

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Исследователи предполагают, что новые лидеры могут пытаться быстро завоевать репутацию сильного руководителя и продемонстрировать соперникам готовность не отступать. Со временем другие государства уже лучше понимают их поведение и могут соответствующим образом корректировать собственную политику. Впрочем, это лишь одно из возможных объяснений, а не доказанная причина такой связи.

Действительно ли дело в форме лица

Именно здесь исследование становится значительно сложнее. Авторы не утверждают, что существует простая биологическая схема «гормоны — форма лица — агрессия — война». Эксперты предостерегают от такой интерпретации.

Сам показатель ширины лица тоже не является идеальным. На результаты измерения фотографии могут влиять расстояние до камеры, положение головы, ракурс и другие технические детали. Кроме того, форма лица — лишь одна из множества характеристик внешности, по которым люди оценивают других.

Есть и другая важная проблема — причинно-следственная связь. Вполне возможно, что страны, уже находящиеся в опасной или конфликтной ситуации, чаще выбирают лидеров, которых воспринимают как сильных и доминирующих. В таком случае именно политическая среда может быть причиной конфликта, а не внешность руководителя.

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То есть исследование выявило статистическую связь, но не доказало, что определённая форма лица заставляет политика вести себя более агрессивно.

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