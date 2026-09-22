Кремль продвигает ветеранов войны против Украины во власть: FT назвал главную цель

Путин с ветеранами войны против Украины / © Associated Press

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Около 50 ветеранов войны против Украины должны войти в состав российской Госдумы после парламентских выборов. В Кремле они продвигаются как часть так называемой «новой элиты», которая должна усилить поддержку войны и одновременно оставаться под контролем власти.

Об этом пишет Financial Times.

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По данным издания, "Единая Россия" планирует передать депутатские мандаты 49 ветеранам войны против Украины. Ранее генеральный секретарь партии Владимир Якушев называл цифру 86, однако впоследствии ее уточнили.

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Продвижение ветеранов в политику происходит в рамках более широкой стратегии Кремля. Более 100 участников войны уже завершили программу «Время героев», созданную по эталону западных школ гос. политики. После обучения бывшие военные получают должности среднего уровня в министерствах, государственных компаниях и региональных органах власти.

Сам Путин раньше называл ветеранов войны "новой элитой".

По оценкам аналитиков, Кремль стремится использовать их продвижение для укрепления легитимности войны и мобилизации общественной поддержки вторжения, в то же время не теряя контроля над политическим процессом.

Особое значение это приобретает на фоне того, что поддержка войны в последние месяцы ослабла. Украинские удары дронами, экономические проблемы и регулярные отключения интернета сделали последствия войны более заметными для жителей крупных российских городов.

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В ответ Кремль начал еще более тесно связывать Путина с «Единой Россией», хотя раньше этого избегали из-за более низкого рейтинга самой партии.

В то же время избирательный процесс в России оставался жестко контролируемым. Верховный суд не допустил к выборам партию «Яблоко», которая демонстрировала, по крайней мере, умеренное несогласие с войной. Остальные партии, участвовавшие в голосовании, поддерживали войну и также выдвигали военных кандидатов.

Политолог Михаил Комин отметил, что опыт предыдущих выборов показывал: сами избиратели не демонстрируют особый интерес к кандидатам-ветеранам.

По его словам, они попадают в списки прежде всего потому, что Кремль стремится выполнить задачу Путина по превращению ветеранов в «новую элиту», а не из-за их высокой электоральной популярности.

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Окончательное количество ветеранов в Госдуме станет известно после того, как партии определят, кто именно из списков получит депутатские мандаты.

В то же время нынешняя российская элита не демонстрирует особого желания уступать места новому поколению участников войны. Проблемы возникли и с программой «Время героев»: по приведенным данным, почти 90% участвующих в ней регионов уже год или дольше не принимают новых участников.

Политолог Андрей Колесников предполагает, что эти противоречия могут особенно обостриться по окончании войны, когда военные начнут конкурировать за должности с гражданскими чиновниками.

Напомним, голосование на «выборах» в Госдуму закончилось, когда закрылись избирательные участки в Калининградской области. По предварительным результатам голосования "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер на выборах депутатов Госдумы по списку после обработки 95,45% протоколов.

Впрочем, еще до начала голосования на выборах в Государственную Думу власти пытались запугать наблюдателей и представителей оппозиции. Кроме того, в регионах выключали мобильную связь и интернет из-за «мер безопасности»

Результаты выборов в Государственную Думу агрессора России, проходившие 18-20 сентября, стали вполне предсказуемыми. Они продолжают усилия Кремля по милитаризации правительства, в частности партии «Единая Россия», и демонстрации общественной поддержки военных усилий «фюрера» Владимира Путина в Украине и потенциальной предстоящей агрессии против НАТО.

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