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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Объект «Нафтогаза» полностью уничтожен: РФ нанесла по меньшей мере пять ударов баллистикой

В результате «прилетов» объект подвергся критическим разрушениям, а потому его восстановление фактически невозможно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

В ночь на 22 сентября российские войска атаковали баллистическими ракетами объект «Нафтогаза» в Полтавской области. Он был полностью уничтожен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По меньшей мере, пять ракет ударили по технологическим объектам, которые и так долго остановлены и не работают. Нынешний удар нанес критические разрушения, что фактически делает невозможным восстановление и функционирование объекта», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что с 2022 года этот объект уже десятки раз атаковала Россия дронами и ракетами. Его оборудование было выведено из строя.

Напомним, этой ночью РФ массированно ударила по разным городам Украины. Оккупанты запустили 212 ударных БпЛА, а также ракеты разных типов. В частности, противокорабельные «Оникс» и баллистику — С-400, KN-23 «Искандер-М». По данным ПС ВСУ, основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

По данным главы Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича, Россия нанесла массированный удар по Полтавщине. В Кременчугском районе были атакованы промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры. В Полтавском районе БПЛА упал на территорию частного агропредприятия.

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