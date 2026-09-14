Армия КНДР учится воевать: снова запускали дроны и ракеты

Солдат КНДР / © Guardian

Реклама

Северная Корея провела военные учения с боевыми стрельбами для проверки боеготовности артиллерийских и ракетных подразделений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Реклама

В «общих учениях по огневому удару» приняли участие пять армейских подразделений, испытавших несколько систем вооружения, в том числе ударные беспилотники, тактические крылатые и баллистические ракеты и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня.

Реклама

В КНДР заявили, что эти учения «поднимут боевой дух войск» и улучшат их способность «полностью разгромить врага» в любой момент после получения приказа.

Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону моря у восточного побережья.

После этого Южная Корея, Япония и США провели совместные военные учения.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Гегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи. Он подчеркнул, что, по его мнению, Северная Корея во время его президентства «не представляла никакой угрозы» для США и «всегда проявляла уважение».

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров