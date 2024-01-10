Росія вдарила ракетами по Харкову: що відомо про "прильоти"

Пізно ввечері 9 січня окупаційна російська армія завдала ракетних ударів по Харкову. Зафіксовано два "прильоти" по місту.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

За словами міського голови, загарбники вдарили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено кілька будівель. Минулося без постраждалих.

"Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист", - наголошує Терехов.

Нагадаємо, тривогу в Харківській області було оголошено о 22:59. Вона тривала до 23:41. Харків опинився під ракетними ударами. У місті пролунало кілька вибухів.

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