Харків знову під ракетними ударами: деталі

За попередніми даними, окупанти завдали ударів по Харкову із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.

Пізно ввечері 9 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків – під ракетними ударами", – лаконічно зазначив він, не вказавши деталей.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов додав, що російські війська завдали ударів по Харкову, за попередніми даними, із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.

Станом на момент публікації новини, було без потерпілих. Інформація про руйнування у Харкові та області уточнюється.

Раніше в ОВА розповіли, що російські окупанти почали активніше обстрілювати населені пункти у Харківській області.

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