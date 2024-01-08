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У Харкові окупанти обстріляли дитячу залізницю – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Харкові окупанти обстріляли дитячу залізницю – подробиці

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни пошкодили будівлю Малої Південної залізниці.

У Харкові 8 січня внаслідок ранкових обстрілів окупаційної армії Росії було пошкоджено будівлю Малої Південної залізниці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.  

Як розповіли у компанії, внаслідок атаки окупантів ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

"Дитяча залізниця у Харкові обов'язково повернеться, а дипломатичні рейси продовжують везти до України союзників, щоб ті наочно бачили, кого вважає своєю ціллю ворог", - наголосили в компанії.

Мала Південна залізниця – це структурний  підрозділ регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця", який займається вихованням молодих залізничників, навчає їх теорії та практики функціонування залізничного господарства, а також допомагає їм у подальшій профорієнтації.

Нагадаємо, 8 січня Росія завдала ракетного удару по чотирьох областях України – в МВС розповіли про постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
618
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