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Обстріл Харкова 2 січня: зросла кількість жертв

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Обстріл Харкова 2 січня: зросла кількість жертв

Наслідки удару по Харкову 2 січня / Фото: ДСНС України у Telegram

Агресія РФ щодня вбиває мирних українців.

Зросла кількість жертв внаслідок удару РФ по Харкову 2 січня. На жаль, помер чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", – написав Синєгубов.

Нагадаємо, у вівторок, 2 січня у Харкові пролунали гучні вибухи. Ворог завдав ударів по місту, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

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Дата публікації
Перегляди
340
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