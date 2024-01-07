Харків під ракетним ударом: у місті лунають вибухи

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

Пізно ввечері 7 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

"До уваги жителів Харкова та області. Окупанти завдають удари, перебувайте в укриттях", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів", - додав мер Ігор Терехов.

За інформацією моніторингових чатів, Харків перебуває під обстрілом С-300. Зазначається, що вибухи лунають і в прифронтовому Куп'янську на Харківщині.

Пізніше Синєгубов підтвердив, що окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо - ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді.

Станом на 22:35 - без постраждалих.

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко оцінив можливість нового наступу РФ на Харків.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

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