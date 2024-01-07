Харьков под ракетным ударом: в городе раздаются взрывы

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.
Поздним вечером 7 января российские оккупанты снова обстреляли Харьков.
"Вниманию жителей Харькова и области. Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Харьков под ракетным ударом. В городе раздалось уже несколько взрывов", — добавил мэр Игорь Терехов.
По информации мониторинговых чатов, Харьков находится под обстрелом С-300. Отмечается, что взрывы раздаются и в прифронтовом Купянске в Харьковской области.
Позже Синегубов подтвердил, что оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно — ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской громаде.
По состоянию на 22:35 – без пострадавших.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил возможность нового наступления РФ на Харьков.
Напомним, британское издание The Telegraph написало, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом.
Читайте также: