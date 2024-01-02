Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетна атака по Харкову: є руйнування і постраждалі

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3707
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетна атака по Харкову: є руйнування і постраждалі

Ракетна атака / Фото: ТСН.ua

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів.

Російські війська завдали щонайменше чотирьох ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого є руйнування та шестеро постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста", – вказано в заяві.

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях.

Згодом Синєгубов додав, що медики надають допомогу шести постраждалим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в Харкові. Мер Ігор Терехов інформував про "прильоти" ракет у районах житлової забудови.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3707
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація