Ракетна атака по Харкову: є руйнування і постраждалі

Російські війська завдали щонайменше чотирьох ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого є руйнування та шестеро постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста", – вказано в заяві.

Також читайте У Києві сталося влучання ракети: що відомо

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях.

Згодом Синєгубов додав, що медики надають допомогу шести постраждалим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи в Харкові. Мер Ігор Терехов інформував про "прильоти" ракет у районах житлової забудови.

Читайте також: