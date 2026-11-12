Зеленський заявив про нові обмеження у роботі Starshield: уже є небезпечні наслідки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські військові уже кілька днів знову фіксують значні збої в роботі Starshield (захищена мережа супутників Starlink) над територією України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари і головнокомандувача Михайла Драпатого.

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За словами глава держави, фіксується «системне обмеження швидкості» до 161 км/год (100 миль/год). Збої спостерігають уздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

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«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості», — наголосив Зеленський.

Президент заявив, що це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників. Адже через недостатню швидкість засобів перехоплення вони не завжди встигають наздогнати ворожі цілі. Як наслідок, уже зафіксовані влучання.

«Це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів. Намагаємося з’ясувати всі обставини з американською стороною», — додав Зеленський.

Попереднє обмеження Starlink

У ніч проти 14 жовтня робота супутникового зв’язку Starlink різко погіршилася. У різних підрозділах зв’язок зникав під час руху на швидкості від 72 до 161 км/год. Вже за десять днів президент заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

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Згодом Ілон Маск зухвало назвав причину запровадження обмежень Starlink. З його слів, мережа має залишатися цивільною системою і не використовуватися для завдання наступальних ударів. Інакше супутники можуть стати законними цілями для ударів у відповідь, а їхнє знищення створить загрозу безпеці всього космічного простору.

Тим часом The Telegraph повідомило, що Росія збільшила кількість ударів на 58% під час перебоїв зі Starlink, а також призупинення обміну розвідувальними даними між США та Україною.

Зауважимо, що американський Пентагон відмовився розслідувати збої Starlink в Україні. Сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала відмову від проведення незалежної перевірки. З її слів, це «викликає стурбованість».

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