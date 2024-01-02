Харків – під масованим ракетним ударом: є "прильоти"

У місті є "прильоти" у районах житлової забудови.
У Харкові лунають вибухи вранці 2 січня. Місто перебуває під масованим ракетним ударом.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
"Харків під масованим ракетним ударом. Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям", – вказано в заяві.
Згодом Терехов додав, що в середмісті Харкова є кілька "прильотів" у районах житлової забудови. На місці спалахнула пожежа, і туди виїхали рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зауважимо, що водночас у Києві зафіксовано влучання ракети по території обʼєкту цивільної інфраструктури. Також уламки ракети впали на багатоквартирний будинок.
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