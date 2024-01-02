Харьков – под массированным ракетным ударом: есть "прилеты"

В городе есть "прилеты" в районах жилой застройки.
В Харькове раздаются взрывы утром 2 января. Город находится под массированным ракетным ударом.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", – говорится в заявлении.
Впоследствии Терехов добавил, что в центре Харькова есть несколько "прилетов" в районах жилой застройки. На месте загорелся пожар, и туда выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Отметим, что в Киеве зафиксировано попадание ракеты по территории объекта гражданской инфраструктуры. Также обломки ракеты упали на многоквартирный дом.
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