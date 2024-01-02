В Харькове произошли взрывы: детали

Во вторник, 2 января в Харькове произошли громкие взрывы Они раздались во время воздушной тревоги. Враг нанес удары по городу.

Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы, а также местные власти.

"Взрыв в Харькове", — сообщило Общественное.

Взрывы в городе также подтвердили городские власти. Городской голова Игорь Терехов написал : "В Харькове взрыв".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов просит заботиться о собственной безопасности. "Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", — подчеркнул он.

Воздушные силы предупреждают о баллистике в направлении города. Впоследствии в ОВА сообщили, что враг нанес удары по городу: "Оккупанты нанесли удары по Харькову".

Напомним, в Киеве произошли взрывы утром 2 января. Местные власти информируют, что столицы и области работают ПВО.

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