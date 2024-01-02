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У Харкові сталися вибухи: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харкові сталися вибухи: деталі

Фото: Associated Press

Окупанти вдарили по місту.

У вівторок, 2 січня у Харкові сталися гучні вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги. Ворог завдав ударів по місту.

Про це повідомляють місцеві медіа та Telegram-канали, а також місцева влада.

"Вибух у Харкові", - повідомило Суспільне. 

Вибухи у місті також підтвердила міська влада. Міський голова Ігор Терехов написав: "У Харкові вибух".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов просить дбати про власну безпеку. "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - наголосив він. 

Повітряні сили попереджають про балістику в напрямку міста. Згодом в ОВА повідомили, що ворог завдав ударів по місту: "Окупанти завдали ударів по Харкову".

Нагадаємо, у Києві сталися вибухи зранку 2 січня. Місцева влада інформує, що столиці та області працює ППО.

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