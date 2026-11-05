Яке церковне свято в Україні 12 листопада

Церковне свято 12 листопада / © pexels.com

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12 листопада (25 листопада), в православному календарі день пам’яті священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Майбутній святий народився близько 1580 року у Володимирі-Волинському, нині це місто Володимир у Волинській області України. При народженні він отримав ім’я Іван. Його батьками були Гавриїл і Марія Кунцевичі, які виховували сина в православній християнській традиції.

З дитинства Іван виявляв особливий інтерес до церковного життя. Він відвідував богослужіння, цікавився Святим Письмом і прагнув глибше пізнати християнську віру. Згодом духовні пошуки визначили його життєвий шлях.

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1596 року, приблизно у шістнадцятирічному віці, юнак вирушив до Вільна — сучасного Вільнюса. Там він навчався купецької справи у торговця Якинта Поповича. Та перспектива успішної торгівлі не стала для нього головною метою. Іван дедалі більше схилявся до чернецтва, молитви та служіння Богові.

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Важливим історичним тлом його молодості була Берестейська церковна унія 1596 року. Частина єпископів Київської митрополії увійшла в єдність із Римським престолом, зберігши візантійський обряд і східні церковні традиції. Ця подія стала одним із центральних питань релігійного життя Речі Посполитої та водночас спричинила гострі суперечки між прихильниками й противниками унії.

1604 року Іван Кунцевич вступив до монастиря Пресвятої Трійці у Вільні. Під час чернечого постригу він отримав ім’я Йосафат. Цей крок означав початок нового етапу його життя, присвяченого молитві, духовному вдосконаленню та церковному служінню.

Йосафат вирізнявся суворим аскетизмом, дисципліною та відданістю богослужінням. Він багато часу проводив у молитві, вивчав богословські праці й дотримувався монаших правил. Водночас його духовні прагнення поєднувалися з практичною діяльністю: він хотів відновити монастирське життя та зміцнити спільноту ченців.

1614 року Йосафат став архімандритом монастиря Пресвятої Трійці у Вільні. Його діяльність привернула увагу церковного керівництва, і невдовзі він отримав нові відповідальні обов’язки.

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1623 року Йосафат прибув до Вітебська під час пастирської візитації. Напруження між прихильниками унії та її противниками на той час було особливо гострим. Ситуацію загострювали суперечки щодо церковної влади, богослужінь і права користування храмами.

12 листопада 1623 року проти архієпископа виступив розлючений натовп. Йосафата жорстоко побили й убили. За історичними свідченнями, його тіло кинули у воду. Так завершилося життя архієпископа, якому було приблизно 43 роки.

Церковне свято в Україні 12 листопада за старим календарем

За старим календарем 12 листопада в Україні вшановували пам’ять священномученика Зіновія та його сестри, мучениці Зіновії. Зіновій був єпископом і прославився милосердям, мудрістю та відданістю Христові. Під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана його схопили й змушували зректися віри. Сестра Зіновія добровільно розділила його страждання. Обоє зазнали катувань і прийняли мученицьку смерть за свою віру.

Прикмети 12 листопада

Народні прикмети 12 листопада / © pexels.com

Вранці туман — очікується потепління.

Ранкова мряка — увечері можливі заморозки.

Хмари пливуть проти вітру — невдовзі піде сніг.

Що не можна робити 12 листопада

Згідно з народними віруваннями, 12 листопада не варто купувати нове взуття, адже така покупка нібито може спричинити сварки з близькими чи проблеми в особистому житті. Не радили й вирушати в далеку дорогу, побоюючись перешкод і невдалих обставин. Важливі рішення також намагалися відкласти на інший день, вважаючи, що поспіх цього дня може призвести до небажаних наслідків.

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Що можна робити 12 листопада

В цей період нерідко випадає перший сніг. На цю дату також припадало завершення весільного сезону: наступні шлюби традиційно відкладали до Масниці або Червоної гірки.

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