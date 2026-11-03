День ангела 12 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 12 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 12 листопада

12 листопада 2026 року привітайте з іменинами Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Матвія, Миколу, Олександра, Опанаса, Степана, Федора.

Борис — давньоперсидске походження, означає «спадкоємець». В дитинстві потайливий, замкнутий в собі. В дорослому віці стає працьовитим.

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Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володар світу». В дитинстві наполегливий, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним.

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Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Бог мій суддя». В дитинстві тихий, стриманий. В дорослому віці стає прямолінійним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві добре вчиться, товариський. В дорослому віці стає рішучим.

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Матвій — давньоєврейське походження, означає «Божий дар». В дитинстві скромний, замкнутий. В дорослому віці стає чесним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає енергійним.

Опанас — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним.

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Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві рухливий, багато вчиться. В дорослому віці стає комунікабельним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, боязкий. В дорослому віці стає рішучим.

День ангела 12 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 12 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щасливого життя. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, добробуту й багато приводів для радості. Нехай у серці завжди живе віра в краще, а поруч будуть люди, які дарують тепло та підтримку!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі та щасливі моменти. Нехай твій ангел-охоронець захищає від усього лихого, додає сил у складні хвилини й допомагає знаходити правильний шлях. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, у домі панують затишок і достаток, а в душі завжди буде світло!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає тебе та твоїх близьких, дарує спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю здоров’я, щирої любові, сімейного затишку, достатку й щасливої долі. Нехай життя радує приємними сюрпризами, а кожен задум здійснюється легко та вчасно!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди допомагає знаходити вихід із непростих ситуацій, оберігає від розчарувань і наповнює життя добрими подіями. Бажаю, щоб здоров’я не підводило, любов зігрівала серце, робота приносила задоволення, а всі старання винагороджувалися успіхом. Нехай у твоєму домі завжди будуть мир, злагода, достаток і щасливі усмішки рідних!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує мудрість у рішеннях і сили для здійснення всього задуманого. Бажаю тобі більше щасливих днів, щирих обіймів, теплих слів і приємних несподіванок. Нехай доля буде прихильною, мрії стають реальністю, а поруч завжди залишаються ті, з ким легко, радісно й затишно. Будь здоровою, щасливою та завжди оточеною любов’ю!

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