Путін анонсував нові атаки по Україні

Диктатор вкотре збрехав, що росіяни начебто атакують виключно військові об'єкти в Україні.
Президент Росії Володимир Путін пригрозив новими атаками по Україні після "прильотів" по Бєлгороду.
Про це очільник Кремля заявив на зустрічі з пораненими на фронті в Україні російськими окупантами.
Путін узявся цинічно брехати, що після "прильотів" по Бєлгороду росіяни начебто б’ють високоточною зброєю по місцях в Україні, де "у них ухвалюються рішення, місцях скупчення військовослужбовців, найманців, інших центрів подібного роду". Насправді ж під час останніх атак ворог гатив по навчальних закладах, лікарнях, пологовому будинку та помешканнях цивільних українців.
"Щодо військових об'єктів, насамперед. І вони доволі чутливі, ці удари. Так і робитимемо", – запевнив російський диктатор.
"Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, завдаються. І завтра робитимемо", – пригрозив Путін.
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Він також заявив, що українці хочуть залякати росіян та "породити якусь невпевненість у нас усередині країни".
"Але ми зі свого боку нарощуватимемо ті удари, про які я сказав. Безумовно", – наголосив президент країни-агресорки.
Нагадаємо, 30 грудня по військових об’єктах у Бєлгороді був завданий ракетний удар. Як повідомили в українській військовій розвідці 1 січня, під час удару був ліквідований російський офіцер, який воював проти України.
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