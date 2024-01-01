Путін анонсував нові атаки по Україні

Президент Росії Володимир Путін пригрозив новими атаками по Україні після "прильотів" по Бєлгороду.

Про це очільник Кремля заявив на зустрічі з пораненими на фронті в Україні російськими окупантами.

Путін узявся цинічно брехати, що після "прильотів" по Бєлгороду росіяни начебто б’ють високоточною зброєю по місцях в Україні, де "у них ухвалюються рішення, місцях скупчення військовослужбовців, найманців, інших центрів подібного роду". Насправді ж під час останніх атак ворог гатив по навчальних закладах, лікарнях, пологовому будинку та помешканнях цивільних українців.

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"Щодо військових об'єктів, насамперед. І вони доволі чутливі, ці удари. Так і робитимемо", – запевнив російський диктатор.

"Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, завдаються. І завтра робитимемо", – пригрозив Путін.

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Він також заявив, що українці хочуть залякати росіян та "породити якусь невпевненість у нас усередині країни".

"Але ми зі свого боку нарощуватимемо ті удари, про які я сказав. Безумовно", – наголосив президент країни-агресорки.

Нагадаємо, 30 грудня по військових об’єктах у Бєлгороді був завданий ракетний удар. Як повідомили в українській військовій розвідці 1 січня, під час удару був ліквідований російський офіцер, який воював проти України.

Російські окупанти у новорічну ніч атакували Україну 90 безпілотниками-камікадзе. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки атаки, руйнування та постраждалих.

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