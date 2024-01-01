Путин анонсировал новые атаки по Украине

Диктатор в который раз соврал, что россияне якобы атакуют исключительно военные объекты в Украине.
Президент России Владимир Путин пригрозил новыми атаками по Украине после "прилетов" по Белгороду.
Об этом глава Кремля заявил на встрече с ранеными на фронте в Украине российскими оккупантами.
Путин взялся цинично врать, что после "прилетов" по Белгороду россияне якобы бьют высокоточным оружием по местам в Украине, где "у них принимаются решения, места скопления военнослужащих, наемников, других центров подобного рода". На самом же деле во время последних атак враг бил по учебным заведениям, больницам, роддому и жилищам гражданских украинцев.
"По поводу военных объектов, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары. Так и будем делать", — заверил российский диктатор.
"Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать", — пригрозил Путин.
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Он также заявил, что украинцы хотят запугать россиян и "породить какую-то неуверенность у нас внутри страны".
"Но мы будем со своей стороны наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно", — подчеркнул президент страны-агрессора.
Напомним, 30 декабря по военным объектам в Белгороде был нанесен ракетный удар. Как сообщили в украинской военной разведке 1 января, во время удара был ликвидирован российский офицер, воевавший против Украины.
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