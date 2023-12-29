Ракетный удар по Днепру: пострадал роддом (фото)

Городской голова сообщил, что есть жертвы.

В Днепре утром 29 декабря в результате российского ракетного удара пострадали роддом и больница.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

"Родильного нет вообще. Нет роддома", – говорят очевидцы на видео.

Ракетный удар по Днепру

Ракетный удар по Днепру

По предварительной информации, здание изуродовало обломками ракеты, там выбило окна. Внутри вспыхнул пожар. Информации о погибших и пострадавших в роддоме пока нет.

Ракетный удар по Днепру

Однако, городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате утренней массированной атаки есть жертвы.

Напомним, что воздушная тревога объявлена по всей Украине, раздаются взрывы. Оставайтесь в укрытиях до сигнала "отбой".

Читайте также: