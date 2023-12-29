За три часа 22 "прилета": мэр Харькова о вражеском обстреле города

Россияне не отказываются от привычной тактики – ударов по мирным объектам и людям.

В Харькове обстрелы начались 29 декабря в 5 утра и продолжались до 8 часов утра. Всего в городе насчитали 22 "прилета" по разным районам.

Об этом в эфире телемарафона сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отмечает, что поражены гражданские объекты – больница и поликлиника. Кроме того, пострадали школа, жилые дома, отделения "Новой почты" и производственное предприятие города Харькова.

Что известно о пострадавших

По словам Терехова, не обошлось без пострадавших. В настоящее время в больнице находятся 7 человек.

"К сожалению, один человек погиб. Сейчас разбирают завалы работники ГСЧС. Будем видеть, что там", – говорит мэр.

оккупанты били по Харькову ракетами С-300. Кроме того, были зафиксированы прилеты ракет Х-22.

Напомним, кафиры повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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