Россияне попали в больницу Харькова: что известно

По-прежнему захватчики воюют против гражданских людей и объектов.

оккупанты повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

Об этом написал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он в очередной раз призвал жителей Харькова не игнорировать сигнал воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытии.

"Кацапы не люди – бьют куда угодно. Берегите себя", – говорит он.

Напомним, утром 29 декабря российские войска нанесли массированную атаку по Украине. Взрывы прозвучали, в частности, в Днепре, Киеве и Хмельнитчине. Кроме того, Львов атаковали беспилотники.

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