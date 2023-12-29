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В Хмельницкой области раздаются взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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41к
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области раздаются взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Тревога в области продолжалась более двух часов.

В Хмельницкой области во время масштабной воздушной тревоги в пятницу, 29 декабря, прогремели взрывы. Сирены звучали с 07:03 до 09:31.

Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы.

"На Хмельнитчине раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

Воздушные силы сообщали о том, что ракеты двигаются в северо-западном направлении. Впоследствии предупреждали об опасности: "Староконстантинов – оставайтесь в укрытиях".

Как сообщалось, РФ совершила массированную атаку по Украине. Силами ПВО уничтожены 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

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