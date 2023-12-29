В Запорожье раздались взрывы

Тревога в области продолжалась почти три часа.

В Запорожье с утра в пятницу, 29 декабря, во время воздушной тревоги несколько раз раздавались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы.

"В некоторых районах Запорожья слышны звуки взрывов. Находитесь в безопасных местах", — говорится в сообщении "Общественного".

Сирены звучали в области почти три часа: с 06:32 до 09:30. Во время тревоги в городе несколько раз было громко. Воздушные силы предупреждали о воздушных целях в направлении города

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги в Днепре произошли взрывы. Они были громкими и звучали несколько раз.

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