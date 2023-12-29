В Днепре произошли взрывы

В регионе объявлена тревога.
В пятницу, 29 декабря, в Днепре произошли громкие взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы.
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.
Местные власти пока от объяснений воздерживаются и просят дождаться окончания тревоги
"Днепр, информационная тишина. Официальная информация о взрывах — после отбоя воздушной тревоги", — отмечает глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Следует отметить, что в Днепре произошла серия взрывов: сначала около 07:00, а затем около 07:15. снова было громко в 07:30 и около 07:40.
Напомним, ночью Львов атаковали беспилотники. Произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают оперативные службы.