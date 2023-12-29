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В Днепре произошли взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Днепре произошли взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

В регионе объявлена тревога.

В пятницу, 29 декабря, в Днепре произошли громкие взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.

Местные власти пока от объяснений воздерживаются и просят дождаться окончания тревоги

"Днепр, информационная тишина. Официальная информация о взрывах — после отбоя воздушной тревоги", — отмечает глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Следует отметить, что в Днепре произошла серия взрывов: сначала около 07:00, а затем около 07:15. снова было громко в 07:30 и около 07:40.

Напомним, ночью Львов атаковали беспилотники. Произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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Дата публикации
Просмотры
5180
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