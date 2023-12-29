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У Дніпрі сталися вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Дніпрі сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

В регіоні оголошено тривогу.

У п'ятницю, 29 грудня, у Дніпрі сталися гучні вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Дніпрі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада поки від пояснень утримується та просить дочекатися закінчення тривоги

"Дніпро, інформаційна тиша. Офіційна інформація про вибухи - після відбою повітряної тривоги", - наголошує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Слід зауважити, що в Дніпрі сталася серія вибухів: спочатку близько 07:00, а згодом - близько 07:15. знову гучно було о 07:30 та близько 07:40.

Нагадаємо, вночі Львів атакували безпілотники. Сталося займання на обʼєкті критичної інфраструктури. Наразі на місці працюють оперативні служби.

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