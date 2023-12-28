Известному украинскому певцу побили машину в Польше

Украинский певец Юлик шокировал, что его автомобиль побили прямо в центре Варшавы.

В Польшу артист отправился вместе с певцом Залиско с благотворительным туром с целью сбора средств для ВСУ. В прошлую среду состоялся первый концерт артистов для украинских беженцев. А сегодня утром Юлик на паркинге возле дома увидел свой изуродованный автомобиль.

Юлику побили авто в Польше

Юлику побили авто в Польше

По мнению Юлика, это была намеренная провокация навредить владельцу авто с украинскими номерами, ведь никакой кражи или намека на это не было.

"Первое – шок! Дальше, осознание, что я делаю все правильно. Все живы, окна заменятся. Хорошо, что ценные вещи и костюмы мы забрали с собой. Больше всего удивляет тот факт вандализма – навредить. И так тяжело, каждый украинец борется за свободу своих территорий, а здесь такое. Нас не испугать, едем дальше собирать средства для ВСУ", – прокомментировал Юлик.

Певцу Юлику побили авто в Варшаве

Юлик вызвал полицию, зафиксировал факт причинения вреда имуществу и уехал решать вопросы со страховой.

"Когда утром менеджер прибежал с удивленным и злым лицом, я понял, что случилось что-то нехорошее. Он утром пошел продолжать оплату за паркинг и рассказал, что увидел разбитое авто. Ужас, злоба. У нас и так все по графику плотно, а тут еще полдня придется возиться. Но мы с Юликом понимаем, что карма есть и тот, кто это сделал, будет привлечен к ответственности", – резюмировал Залиско.

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